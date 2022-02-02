Corsair выпустил твердотельные накопители M.2 с учетом совместимости с PS5

Corsair, американский производитель игрового компьютерного оборудования и периферии, выпустил новую линейку твердотельных накопителей PCIe 4.0 M.2 2280. По словам компании, линейка «оптимизирована» для PlayStation 5. Используется флеш-память 3D TLC NAND.

MP600 Pro LPX доступен в четырех вариантах: 500 Gb, 1 Tb, 2 Tb и 4 Tb. Каждый из дисков поставляется с предустановленным радиатором.

Corsair заявляет о скорости последовательного чтения до 7100 МБ/с и скорости последовательной записи до 6800 МБ/с (снижается до 5800 МБ/с в модели на 1 Tb и 3700 МБ/с в модели на 500 Gb). Ресурс составляет 1400 TBW, а средняя наработка на отказ заявлена равной 1,6 млн. часов.

Цены: модель на 500 Gb — 99,99 долларов, 1 Tb — 169,99 долларов, 2 Tb — 339,99 долларов и 4 Tb — 784,99 долларов. На все SSD распространяется пятилетняя гарантия.