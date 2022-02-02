Corsair представил игровой компьютер Vengeance i7300 на платформе Intel Alder Lake

Компания Corsair пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью Vengeance i7300. В устройстве используются аппаратная платформа Intel и операционная система Windows 11 Home.

Новинка оснащена материнской платой на наборе системной логики Intel Z690, 12-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i7-12700K поколения Alder Lake и тактовой частотой до 5,0 GHz, жидкостной системой охлаждения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 Gb (2 × 16 Gb), оперативной памяти DDR5-4800 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 Tb.

Питание обеспечивает блок мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold. В оснащение входят контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сетевой адаптер 2.5G Ethernet, порты USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 2.0, DisplayPort, HDMI, гнездо RJ45 для сетевого кабеля и аудиогнезда.

Цена Corsair Vengeance i7300 составляет 3100 долларов. Дата начала продаж будет объявлена позже.