Check Point Software представляет самый быстрый в мире межсетевой экран: лучшее соотношение цены и производительности для ЦОДов

Компания Check Point Software Technologies Ltd. , ведущий поставщик решений в области кибербезопасности по всему миру, расширила портфолио продуктов Check Point Quantum линейкой межсетевых экранов Quantum Lightspeed, начав крупнейшую технологическую революцию в области сетевой безопасности за последнее десятилетие.

Решения Quantum Lightspeed устанавливают стандарт производительности межсетевых экранов для обеспечения сверхбыстродействующей системы защиты ЦОДов для компаний любого масштаба:

в 5 раз более высокая пропускная способность межсетевого экрана — до 3 Тбит/с на одну систему/до 800 Гбит/с на один шлюз

в 10 раз более высокая скорость передачи данных — сверхмалая задержка в 3 микросекунды

в 20 раз более привлекательное соотношение цены и производительности по сравнению с конкурирующими решениями

С появлением распределенных SaaS-приложений и с учетом необходимости более эффективной поддержки удаленных сотрудников современные ЦОДы стремительно превращаются в системы с гибридной архитектурой, включающие в себя как локально развернутые, так и облачные решения. Поскольку объем сетевого трафика удваивается каждые три года, компании любого масштаба сталкиваются с необходимостью обеспечения сверхбыстродействующей защиты ЦОДов, соответствующей скорости сети.

«Поскольку все большее число компаний полагаются на собственные гибридные центры обработки данных для проведения бизнес-транзакций, им необходимо внедрить решение, отличающееся высокой скоростью обеспечения сетевой безопасности, — отмечает Дорит Дор, вице-президент по продуктам Check Point Software. — Нашей целью было разработать решение, которое будет работать в ЦОДах с самыми серьезными требованиями, которым необходима высокая пропускная способность, низкая задержка и возможность расширения по требованию для обеспечения стремительного роста. Сверхбыстродействующие решения Check Point Quantum Lightspeed обеспечивают производительность межсетевых экранов с пропускной способностью, равной скорости сети, устанавливая новый стандарт производительности системы кибербезопасности».

Используя инновационную технологию ASIC, разработанную компанией NVIDIA, Check Point Quantum Lightspeed обеспечивает непревзойденную производительность межсетевого экрана, которая позволяет компаниям обрабатывать Elephant-потоки данных (сверхбольшие потоки, занимающие большую долю пропускной полосы) и безопасно передавать терабайты данных за считанные минуты, а не часы. Финансовые учреждения теперь могут безопасно обрабатывать миллионы высокочастотных сделок с микросекундной задержкой. Компании смогут обеспечивать быстрый доступ для удаленных пользователей и поддерживать свой развивающийся бизнес.

«Искусственный интеллект, сети 5G и рост числа умных устройств — это лишь некоторые из тенденций, приводящих к огромному росту трафика центров обработки данных и создающих новые проблемы в области кибербезопасности для компаний, — добавляет технический директор компании NVIDIA Майкл Каган (Michael Kagan). — Технологии NVIDIA обеспечивают сверхбыстродействующую защиту с нулевым уровнем доверия для ЦОДов и позволяют таким инновационным компаниям, как Check Point, разрабатывать решения нового поколения, например, межсетевые экраны Check Point Quantum Lightspeed на базе сетевой карты NVIDIA ConnectX SmartNIC, которая отличается высочайшим уровнем производительности».

Посмотреть спецификации продукта и узнать больше о его функциональных возможностях можно здесь: https://www.checkpoint.com/quantum/next-generation-firewall/lightspeed/