Check Point Software представила обновленную стратегию на ежегодной конференции CPX 360

Компания Check Point Software Technologies Ltd. , ведущий поставщик решений в области кибербезопасности по всему миру, провела CPX 360, традиционное ежегодное мероприятие для заказчиков и партнеров.

В рамках трехдневной онлайн-конференции спикеры представили новое решение Quantum Lightspeed. Сейчас это самый быстрый межсетевой экран в мире, обеспечивающий в 20 раз более оптимальное соотношение цены и производительности по сравнению с решениями других вендоров. Представители компании рассказали о первом за почти 30 лет ребрендинге Check Point Software и представили краткий обзор инновационных разработок, запланированных на 2022 год.

Основатель и генеральный директор Check Point Software Гил Швед (Gil Shwed) открыл конференцию, выступив с приветственной речью «Вы достойны максимальной безопасности». Он рассказал о существенных преобразованиях в компании, которые произошли из-за постковидных реалий; о растущей зависимости мира от сетевых технологий.

«Сегодня, как никогда, все части мозаичной онлайн-структуры должны быть безопасными. Уровень сложности и изощренности атак продолжает расти. Мы ежедневно сталкиваемся с киберугрозами 5-го поколения: это атаки на цепочки поставок; использование программ-вымогателей, которые способны нарушить работу целой больницы или вывести из строя нефтепровод, обслуживающий половину территории США; а также уязвимости, подобные тем, которые были найдены в прошлом месяце в библиотеке Log4j. Оглядываясь на 2021 год, можно сказать, что он стал одним из самых сложных с точки зрения кибератак».

“You Deserve the Best Security” — новый слоган логотипа компании. Он отражает новый стратегический курс Check Point Software. Его цель — мотивировать организации внедрять комплексные защитные решения, которые основаны на подходе «предотвращение важнее всего» и способны справиться с киберпандемией.

«Все кибератаки в течение 2021 года, от Solar Winds до Log4j, были многовекторными атаками 5-го поколения. Перед лицом таких угроз компании больше не могут позволить себе идти на компромиссы в вопросах безопасности. Второсортных решений недостаточно, они больше не работают. С ними вашу систему безопасности взломают», — поясняет Гил Швед.

Он подчеркнул, что архитектура Check Point Infinity стала основой решений и услуг Check Point Software. Она обеспечивает единое решение для предотвращения всех возможных угроз, основанное на трех основополагающих компонентах: Quantum для защиты сети, CloudGuard для полной безопасности облачных сред и Harmony для защиты пользователей и предоставления безопасного доступа, где бы они ни находились, на всех платформах и при любом типе подключения.

Все решения работают на базе программного обеспечения для управления Infinity Vision и облаке ThreatCloud, которое выступает как условный мозг, соединяющий все компоненты и обеспечивающий защиту от всех угроз по всем векторам в режиме реального времени.

Гил добавил, что Check Point Infinity — единственная архитектура в отрасли, обеспечивающая такой широкий охват объектов защиты для всех векторов атак: мобильных устройств, сетевых сервисов, корпоративной электронной почты, серверов, конечных устройств и облачных сред. Это единственная технология на базе искусственного интеллекта, которая заблокировала уязвимость нулевого дня Log4j.

Quantum Lightspeed — новая технология межсетевых экранов для ЦОДов. Она поможет противостоять меняющемуся ландшафту угроз — это важно, особенно учитывая 50-процентное повышение числа кибератак по сравнению с прошлым годом, выявленного в отчете безопасности Check Point Software за 2022 год. Новое решение стало результатом сотрудничества с Nvidia — компанией, разработавшей технологию ASIC (интегральных схем специального назначения), которая имеет давние партнерские отношения с Check Point.