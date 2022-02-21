Bloomberg: в этом году Apple готовится представить сразу семь новых компьютеров

Журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg поделился новым прогнозом относительно планов компании Apple по обновлению компьютеров Mac, которые должны представить в 2022 году. По его словам, в этом году состоится один из самых глобальных апгрейдов семейства Mac за последние несколько лет.

Гурман утверждает, что Apple готовится представить сразу семь новых компьютеров. Это две модели Mac mini на базе процессоров M1 Pro и M2, 13-дюймовый MacBook Pro, MacBook Air и 24-дюймовый iMac с чипами M2, а также iMac Pro и Mac Pro. Последние два получат чипы M1 Pro и M1 Max.

Чип M2 сохранит восьмиядерную архитектуру, но количество графических ядер может увеличиться до девяти или десяти, а чипы для Mac Pro будут построены на базе существующего M1 Max. Как считает Гурман, будет две модели Mac Pro: одна — с чипом вдвое мощнее M1 Max (20 ядер процессора + 64 графических ядра), а вторая — с чипом, который будет в четыре раза мощнее (40 ядер процессора + 128 графических ядер). iMac с большим дисплеем не ожидается — вместо него и будет представлен iMac Pro. Он получит 27-дюймовый дисплей с поддержкой miniLED и ProMotion.

По словам журналиста, стационарные компьютеры Mac должны представить в мае или июне 2022 года, а на весеннем мероприятии обновят более бюджетные модели, а также представят новые мобильные устройства.