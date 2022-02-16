Благодаря поглощению Xilinx, рыночная капитализация AMD впервые превысила этот показатель у Intel

Впервые в своей истории компания AMD обогнала своего основного конкурента Intel по рыночной капитализации, пишет Tom’s Hardware. По состоянию на 15 февраля капитализация AMD составляла 197,75 млрд. долларов, а капитализация Intel — 197,24 млрд. долларов. Это произошло благодаря поглощению Xilinx. Сделка была закрыта 14 февраля. По ее условиям, акционеры Xilinx получили 1,7234 акции AMD за каждую акцию поглощаемой компании.

Сделка с Xilinx, которая не потребовала от AMD фактических денежных выплат, увеличила количество находящихся в обороте акций компании с 1,2 до 1,628 млрд., и при текущей стоимости одной акции около 121 доллара обеспечило достижение уровня капитализации, превосходящего Intel.

Показатель этот весьма условен, так как на практике Intel по-прежнему имеет более крупную выручку, но капитализация позволяет в какой-то мере оценить степень доверия инвесторов к компании.