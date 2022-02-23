Bethesda отказывается от своего лаунчера и перенесет все данные в Steam

Издательство Bethesda Softworks объявило о своем намерении в ближайшем будущем отказаться от поддержки программы запуска (лаунчера) Bethesda.net. Вся информация будет перенесена в Steam.

Игроки смогут перенести из Bethesda.net в Steam все свои данные в начале апреля. Игры, дополнения и загружаемые материалы к ним, приобретенные в лаунчере, будут доступны их владельцам на площадке Valve бесплатно. Пользователи Bethesda.net также смогут перенести виртуальную валюту и сохранения из своих игр. Для некоторых игр будет доступен автоматический перенос прогресса, для других — ручной. Списки друзей из Bethesda.net также будут доступны и в Steam.

В Bethesda отметили, что Wolfenstein: Youngblood пока не поддерживает миграцию данных. Информацию из лаунчера будут переносить исключительно в Steam, миграции в другие онлайн-магазины на ПК или на консоли PlayStation и Xbox не будет.

Поддержка лаунчера прекратится в начале мая 2022 года. При этом учетные записи Bethesda.net не удалятся — они понадобятся для доступа к Fallout 76 и некоторым услугам.

Подробные руководства о миграции учетных записей будут опубликованы в апреле.