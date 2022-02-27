Azercell продолжает поддерживать своих абонентов в связи с ситуацией в Украине!

В связи с обострением военной обстановки в Украине, с целью обеспечения бесперебойной связи с нашими гражданами, находящимися в настоящее время в этой стране, а также с родственниками наших граждан, проживающими там, ООО «Azercell Telecom» предоставляет своим абонентам возможность совершать бесплатные телефонные звонки из Азербайджана в Украину с 27 февраля по 2 марта 2022 года.

Во избежание рисков, связанных с возможной перегрузкой на линиях мобильной связи в направлении Украины и предотвращения случаев злоупотребления бесплатной связью, мобильный оператор просит своих абонентов пользоваться льготными условиями при осуществлении звонков на протяжении не более 3-х минут.

Следует отметить, что ранее Azercell пополнил баланс своих абонентов, находящихся в роуминге в Украине, на 50 манатов.

Azercell на связи со своими абонентами в любое время: Телефонный Центр Azercell (общий контактный номер *1111, для абонентов нефактурной линии (012) 490 49 49, для абонентов фактурной линии (012) 490 52 52) и Служба онлайн поддержки доступны 24 часа в сутки. Кроме этого, у абонентов есть возможность подать заявку через приложение «Kabinetim»: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/kabinetim.html

Добавим, что оплата роуминга в Украине также была отменена Verizon, T-Mobile и AT&T, мобильными операторами Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.