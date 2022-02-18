18.02.2022

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеAxis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео

Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео

Доверие к видеоданным как доказательству лежит в основе обеспечения безопасности. Сомнения в подлинности видео могут отрицательно повлиять на исход расследования или судебного процесса, а также подорвать доверие к системам видеонаблюдения как источнику доказательств в целом. Очень важно, чтобы видеозаписи не подвергались редактированию с момента съемки.

В рамках проекта по аутентификации видео Axis Communications выпустила типовое решение с открытым исходным кодом, который предоставит индустрии видеонаблюдения возможности открытой аутентификации и проверки видеозаписей. Axis реализует это решение в своих камерах с помощью подписанного видео.

«Некоторые аспекты индустрии видеонаблюдения настолько фундаментальны, что в них чрезвычайно важно поддерживать сотрудничество. Важной составляющей такого сотрудничества является проект с открытым исходным кодом, его главная задача — обеспечить подлинность видео, записанного камерами наблюдения, и отсутствие фальсификации, — комментирует директор по работе с решениями Axis Communications Питер Фрайберг.

Для подписи видео в камерах Axis задействован аппаратный компонент Axis Edge Vault. Он гарантирует надежное хранение данных с защитой от несанкционированного доступа и безопасную работу приложений. Безопасная аутентификация устройств осуществляется с использованием стандартизированного метода IEEE 802.1AR. В каждый видеокадр добавляется криптографическая контрольная сумма, после чего он подписывается идентификатором устройства Axis. Таким образом становится понятно, с помощью какой конкретной камеры Axis было снято видео. Все это повысит степень доверия к материалам.

«Мы считаем, что подпись видео представляет собой самый эффективный способ аутентификации видеозаписей: добавление подписи в момент съемки и ее привязка к уникальному идентификатору камеры через Axis Edge Vault позволит выявить любое последующее вмешательство. Распространение программного обеспечения для аутентификации видеозаписей с открытым исходным кодом позволит другим производителям разработать аналогичные решения, создав общепринятый стандарт для аутентификации видео», — добавляет Фрайберг.

Возможность подписи видеозаписей станет доступна во втором квартале 2022 года.

ТЕГИ:
Первые 19 минут геймплея Horizon Forbidden West на PS5 в режиме с 60 fps
Новости по теме
Статьи
Milestone — ведущая платфо
Программное обеспечение
QNAP выпускает QVR Center 2.0 дл
Hardware
QVR Pro/Elite — решение ви