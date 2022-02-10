ASUS ROG Magic 16 — игровой ноутбук с экраном на 165 Hz и графикой GeForce RTX 3060

Компания ASUS представила в Китае новый игровой ноутбук ROG Magic 16 2022. Устройство оснащено 16-дюймовым экраном разрешением 2560 х 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель обладает частотой обновления 165 Hz. Экран поддерживает яркость до 500 кд/м2, 100% охват цветового пространства DCI-P3 и технологию Dolby Vision.

За производительность ASUS ROG Magic 16 2022 отвечает процессор Intel i7-12700H и графика NVIDIA GeForce RTX 3060, включающая 6 Gb видеопамяти. Ноутбук получил два кулера, 16 Gb оперативной памяти DDR5-4800 и SSD-накопитель на 512 Gb M.2 PCIe 4.0. Система охлаждения Glacier Cooling 2.0 использует шесть тепловых трубок и два вентилятора.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 90 Втч, есть поддержка быстрой зарядки стандарта Power Delivery мощностью до 100 Вт. Заявлено до 16 часов автономной работы. В оснащение также входят модуль Wi-Fi 6E, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, Thunderbolt 4 и RJ45, слот для карт памяти microSD, аудиоразъем и шесть динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos. Поставляется ноутбук с предустановленной ОС Windows 11, а также программным обеспечением ASUS Aura для управления RGB-подсветкой.

Игровой ноутбук ASUS ROG Magic 16 2022 уже поступил в продажу по цене 1573 доллара.