ASUS ROG Magic 13 (2022): компактный ноутбук на базе AMD Ryzen R9 6900HS

Компания ASUS представила тонкий и легкий ноутбук премиум-класса ROG Magic 13 (2022). Толщина корпуса устройства составляет 15,8 мм, вес — 1,3 кг.

13,4-дюймовый сенсорный дисплей ноутбука с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10 поддерживает частоту обновления 120 Hz. Специальный механизм шарниров крышки позволяет откинуть экран на 180 градусов.

Новинка оснащена новейшим процессором AMD Ryzen R9 6900HS (8 ядер/16 потоков, до 4,9 GHz) и предлагает выбор между графическими ускорителями Radeon 680M, RTX 3050 и RTX 3050 Ti. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Asus ROG Magic 13 (2022) оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB Type-A и HDMI, а также эксклюзивным док-портом ROG XG Mobile Graphics.

Базовая версия в конфигурации 16/512 Gb с интегрированным GPU поступила в продажу по цене 1344 доллара, модификация с дискретной RTX 3050 стоит 1502 доллара, а вариант с видеокартой RTX 3050 Ti и SSD на 1 Tb — 1739 долларов. Ноутбук уже поступил в продажу в Китае.