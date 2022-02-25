Apple скоро предложит ремонт Face ID вместо замены всего iPhone

Авторизованные сервисные центры и магазины компании Apple в скором времени получат возможность производить ремонт модулей Face ID на смартфонах iPhone XS и более новых моделях без необходимости полной замены устройства. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на собственные источники.

Специалисты получат доступ к сервисной части камеры TrueDepth Camera, в которой есть все компоненты системы Face ID, включая фронтальную камеру. Это позволит авторизованным мастерским производить ремонт устройства вместо его замены. Данная инициатива направлена на общее снижение углеродного следа фирменной продукции. Еще одним следствием этого решения станет повышенная ремонтопригодность iPhone. Сколько будет стоить такой ремонт, пока неизвестно.

Сроки вступления новой инициативы в силу пока не уточняются. Apple только предупредила специалистов, что некоторое время спустя им предстоит пройти дополнительное обучение, кроме того, будет выдана необходимая документация.

Сообщается, что модель iPhone X, также оснащенная системой распознавания лиц, будет исключена из новой программы ремонта.