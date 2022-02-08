Apple приобрела стартап AI Music, генерирующий музыку в зависимости от действий пользователя
Компания Apple купила британский стартап AI Music, который использует искусственный интеллект для создания персонализированных адаптивных саундтреков, об этом сообщает Bloomberg. Сумма сделки не раскрывается.
AI Music основан в 2016 году и насчитывает 17 сотрудников. Технология, разработанная стартапом, может создавать саундтреки с использованием бесплатной общедоступной музыки и искусственного интеллекта. Идея состоит в том, чтобы создавать динамические звуковые дорожки, которые меняются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Например, песня в видеоигре может меняться в зависимости от настроения, а музыка во время тренировки может адаптироваться к интенсивности нагрузки. Технология может быть использована в различных сервисах Apple.
Ранее AI Music заключал сделки с рекламными компаниями, чтобы создавать более привлекательную рекламу, звучащая музыка в которой разнится в зависимости от аудитории.
Известно, что не так давно компания Apple купила еще один музыкальный стартап Primephonic, представлявший собой стриминговый сервис по воспроизведению классической музыки. Ожидается, что в этом году компания интегрирует его в собственный сервис Apple Music.