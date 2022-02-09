09.02.2022

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AnTuTu опубликовал рейтинг удовлетворенности пользователей мобильными устройствами Apple

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг мобильных устройств Apple, основанный на уровне удовлетворенности пользователей тем или иным гаджетом. В Топ-10 попало немало достаточно старых аппаратов.

По версии AnTuTu, самый высокий уровень удовлетворенности у iPad Air четвертого поколения (вышел в 2020 году). Эта модель получила полностью новый дизайн в стиле Pro-моделей и оснащена процессором A14 Bionic. Вторую позицию занимает iPhone SE 2016 года выпуска. На третьем месте расположился еще более старый iPhone 6S Plus.

Далее в рейтинге идут iPhone 12 mini, несмотря на то, что статистика указывает на его низкие продажи, 10,5-дюймовый iPad Pro второго поколения, iPhone 6S, 12,9-дюймовый iPad Pro четвертого поколения, iPhone 7, 12,9-дюймовый iPad Pro пятого поколения и 11-дюймовый iPad Pro четвертого поколения.

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