Анонсирован смартфон Honor 60 SE в стиле iPhone 13 Pro

В декабре прошлого года компания Honor представила флагманские смартфоны Honor 60 и 60 Pro. Сегодня была анонсирована еще одна модель в этой серии — Honor 60 SE.

Подробные спецификации смартфона производитель пока не раскрыл. Известно, что Honor 60 SE получил дисплей разрешением Full HD+ с высокой частотой обновления 120 Hz. Модель построена на платформе MediaTek Dimensity 900. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость встроенной – 128 или 256 Gb.

На задней панели устройства установлена тройная основная камера в дизайне iPhone 13 Pro, состоящая из датчиков на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Отверстие для фронтальной камеры расположено в верхней центральной части дисплея.

Емкость аккумулятора неизвестна, но было подтверждено, что смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0.

Базовая модель Honor 60 SE с 8/128 Gb стоит 345 долларов, вариант 8/256 Gb будет предложен за 393 доллара. Предзаказ уже открыт. Старт продаж запланирован на 18 февраля.