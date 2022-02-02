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Alphabet объявил финансовые итоги за четвертый квартал 2021 года

Alphabet

Alphabet (материнская компания Google) отчиталась за четвертый квартал 2021 финансового года и за весь год в целом.

Выручка за отчетный квартал составила 75,3 млрд. долларов, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль выросла на 35% до 20,6 млрд. долларов.

По итогам 2021 года выручка компании выросла на 41% по сравнению с 2020 годом и составила 257 млрд. долларов, чистая прибыль — 76,0 млрд (рост 88%).

Рекламный бизнес принес Alphabet в четвертом квартале 61,2 млрд. долларов, из них 8,6 млрд. долларов — реклама на YouTube. Выручка от облачных продуктов составила 5,5 млрд. долларов, от сервисов (включая Google Play) — 69,4 млрд. долларов. Выручку с продажи аппаратных устройств, в том числе Pixel, компания не указала.

«В четвертом квартале наблюдался постоянный сильный рост нашего рекламного бизнеса, который помог миллионам компаний процветать и находить новых клиентов. Несмотря на ограничения поставок, продажи смартфонов Pixel установили квартальный рекорд. Наш облачный бизнес продолжает активно расти», — сказал генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Alphabet также объявила о сплите акций 20:1, которое произойдет в июле. После публикации финансового отчета стоимость акций компании выросла на 8%.

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