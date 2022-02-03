Акции Meta рухнули на 20% после публикации квартального отчета

Компания Meta опубликовала финансовые результаты четвертого квартала и всего 2021 года. Квартальная выручка выросла на 20% до 33,67 млрд. долларов, но чистая прибыль уменьшилась на 8% до 10,28 млрд. долларов. Годовая выручка составила 117,92 млрд. долларов (рост на 37%), чистая прибыль составила 39,37 млрд. долларов (рост на 35%). Основной источник выручки — рекламный бизнес — 114,9 млрд. долларов.

Прибыль на акцию составила 3,67 долларов против прогнозируемых аналитиками Refinitiv — 3,84 долларов. Отдельную статью расходов составил проект Facebook Reality Labs, посвященный метавселенной. Он оказался убыточен на 3,3 млрд. долларов.

В отчете сообщается, что аудитория Facebook уменьшилась с 1,93 млрд. ежедневных активных пользователей до 1,92 млрд. Снижение показателя произошло впервые за всю историю соцсети. Значительную часть аудитории компания потеряла в Северной Америке — именно в этом регионе Meta больше всего зарабатывает на рекламе.

При этом число аудитории всех социальных сетей Meta (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram) увеличилось на 10% до 2,82 млрд. пользователей. Компания посчитала 2,91 млрд. ежедневных пользователей, хотя аналитики ждали увеличения до 2,95 млрд. Meta объяснила свои неудачи влиянием целого ряда внешних факторов: изменениями политики конфиденциальности Apple, проблемами с поставщиками, из-за которых снижаются бюджеты рекламодателей, а также макроэкономическими проблемами.

После публикации финансового отчета акции Meta потеряли 20% стоимости.