Acer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5 процессорами Intel Alder Lake

Компания Acer обновила ноутбуки Swift 3 и Swift 5. Устройства получили свежие процессоры Intel Alder Lake, а также ряд других изменений, увеличивающих их функциональность. Старшая модель оборудована удобным для работы экраном с соотношением сторон 16:10.

Acer Swift 3 (SF314-512) представлен в модификациях с разрешением 14-дюймового дисплея 1080p и 1440p (16:9). Помимо процессора Intel Core 12-го поколения, ноутбук оснащается твердотельным накопителем объемом до 2 Tb, а также аккумулятором с поддержкой технологии быстрой зарядки. По утверждению производителя, 30 минут у розетки хватит на 4 часа автономной работы. Есть порты USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.1. Ноутбук оборудован веб-камерой с разрешением 1080p.

Acer Swift 5 (SF514-56T) имеет дисплей той же диагонали, но с соотношением сторон 16:10, минимальными рамками и разрешением 2560 x 1600 пикселей. В максимальной конфигурации устройство поставляется с 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем на 2 Tb. Ноутбук соответствует спецификациям Intel Evo, может проработать до 10 часов на одном заряде аккумулятора, а также предлагает поддержку быстрой зарядки. Модель также получила веб-камеру с разрешением 1080p и трекпад, выполненный из переработанных пластиковых отходов. Есть два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Type-A и HDMI 2.1. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев Windows Hello.

За охлаждение обеих моделей отвечают по два вентилятора TwinAir и система тепловыводящих трубок. Есть режим производительности, в котором вентиляторы включаются на полную мощность: он запускается комбинацией клавиш Fn+F. Обе новинки оснащены модулями беспроводной связи Wi-Fi 6E и предлагаются с несколькими вариантами расцветки корпуса.

Цена Acer Swift 3 стартует с отметки 849 долларов, а Acer Swift 5 – с 1499 долларов. В продажу ноутбуки поступят в июне.