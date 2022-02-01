42flows.tech расширяет географию и открывает офис в Баку

Компания 42flows.tech продолжает динамичный рост и развитие, так как увеличение количества новых проектов требует больше сотрудников. Если в 2021 году в 42flows.tech работало 60 человек, то в 2022 году штат компании превысил 90 сотрудников.

Проекты компании, а также возможность удаленно нанимать персонал, позволили расширить географию присутствия как в Украине, так и за рубежом.

К 42flows.tech присоединилась команда back-end разработчиков из Азербайджана, которая продолжает расти.

В феврале 42flows.tech открывает офис в Баку! Уютный, комфортный и современный офис находится недалеко от центра города на Тбилисском проспекте, 35 (5-й этаж). Компания также дает возможность сотрудникам работать удаленно, поскольку ставит их пожелания к организации их рабочего процесса превыше всего.

В связи с открытием, компания также проведем образовательную встречу «Что IT компания ожидает от junior разработчика. Рекомендации для получения первой работы». Все заинтересованные приглашаются на митап, который состоится на территории STEP IT Academy Baku (ул. Короглу Рагимова, 70) 9 февраля 2022 года в 19:00!

Регистрация доступна по ссылке: https://bit.ly/Bame02

Вы получите ответы на вопросы, в числе которых:

Кто такой Junior разработчик?

Junior разработчик — это новое, восходящие поколение программистов, которые только начинают свой путь. Тем не менее они полны сил и вдохновения. Это именно те специалисты, которые учатся и перенимают опыт от более старших и зрелых разработчиков. Джуниоры всегда ищут что-то новое и интересное, чтобы достичь высот. Правда же?

Почему нужно действовать уже сейчас?

Почему стоит пробовать себя уже сейчас? Не бойтесь junior позиции. В этом нет ничего страшного. Даже Гуччио Гуччи когда-то носил чемоданы в отеле, перед тем, как построить свою компанию. Начни свою карьеру в IТ уже сейчас!

Преимущества работы на позиции junior в 42flows.tech:

План персонального развития (PDP), программы обучения команд (тренинги, фасилитационные встречи, менторство и т.д.);

Курсы разговорного английского с носителем языка;

Внутренние Competency Meetings;

Хакатоны;

Корпоративные праздники;

Гибкий график работы;

Работа в мультикультурном коллективе;

Карьерный рост;

18 рабочих дней оплачиваемого отпуска;

10 рабочих больничных дней;

Бухгалтерское сопровождение;

Salary review каждые 3 месяца для Junior, каждые 6 месяцев для Middle, 1 раз в год для Senior;

Welcome Box;

Поощрение физической активности: компенсация спортзала, бассейна и т.д.;

Подарок от компании в связи с семейными праздничными событиями;

Работа в проектах известных брендов.

Если у вас еще остались вопросы, то задать вы их сможете во время встречи соучредителю компании 42flows.tech Игорю Лужанскому!

Ознакомиться со списком вакансий в 42flows.tech можно по ссылке: https://bit.ly/azprbk42opn