Мобильный интерактивный квест, в который можно и нужно играть на работе: «Лаборатория Касперского» представляет [Dis]connected

«Лаборатория Касперского» выпустила совершенно новый для себя продукт — мобильный квест по кибербезопасности [Dis]connected. Это интерактивное приключение в жанре визуальной новеллы, которое позволяет развить навыки кибербезопасного поведения. Игра дополняет линейку традиционных корпоративных тренингов по повышению цифровой грамотности. Она может быть интегрирована в национальные образовательные и медиапроекты.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», около 50% крупных предприятий во всем мире регулярно проводят тренинги по кибербезопасности для сотрудников. Но традиционные обучающие форматы не всегда эффективны. Они часто воспринимаются как скучная обязанность. Многие их участники не понимают, какое отношение вопросы кибербезопасности имеют к их жизни. В результате даже после обучения люди часто продолжают следовать прежним привычкам и никак не используют полученные знания. Геймерские технологии — гораздо более действенный инструмент, ведь предложение от руководителя пройти видеоигру выглядит привлекательнее, чем приглашение на вебинар или курсы.

Мобильный квест «Лаборатории Касперского» погружает человека в будущее, где умные помощники помогают готовить завтрак, а подводные дома и чипы в телах людей — обычное дело. Цель игры — найти баланс между работой и личной жизнью, преуспеть и в карьере, и в отношениях. По сюжету участник работает на заводе по производству протезов. Этот завод будет поглощён конкурирующим предприятием, сделка уже в процессе. То, насколько успешной она будет, зависит от игрока. Во время игры ему будет нужно стараться сохранить хорошие отношения с коллегами и оставаться продуктивным, а также избежать расставания с партнёром, который расстроен из-за того, что они проводят вместе мало времени. Каждый шаг взаимосвязан с другими. Например, из-за конфликта с коллегой можно не узнать о важных изменениях в проекте, а если заболтаться — пропустить рабочие дедлайны.

В игровой процесс вплетены элементы кибербезопасности. Они влияют на достижение целей. Например, если вовремя не обновить свой встроенный чип, можно не успеть закончить проект в срок. За всю игру нужно будет принять 24 решения относительно паролей, аккаунтов, электронной почты, браузера, социальных сетей и мессенджеров, безопасности компьютеров и мобильных устройств. Финал зависит от совокупности принятых решений. В конце участник получает оценку того, насколько хорошо он справился с решением личных и рабочих задач, а также насколько хорошо умеет противостоять киберугрозам.

«[Dis]connected — это игра про решения, которые мы принимаем каждый день, про дилеммы, которые встают перед нами. Современные технологии дают массу преимуществ, но при этом есть определённые риски безопасности, о которых важно помнить. Наш квест поможет не только научиться с осторожностью использовать инновации, но и лучше понять, как сильно на самом деле информационная безопасность вплетена в нашу жизнь», — комментирует Денис Баринов, руководитель Kaspersky Academy.

Игра длится чуть больше часа, для удобства усвоения информации она разделена на несколько блоков продолжительностью не более десяти минут. [Dis]connected — отличный вариант для завершения курса по повышению киберграмотности. С помощью квеста можно суммировать полученные знания и применить их на практике.

«Несмотря на то, что разговоры о важности цифровой грамотности сотрудников компаний ведутся повсеместно, этот аспект знаний все еще остается слабым звеном многих организаций, — добавляет Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. — Наш опыт показывает, что игровой формат подачи материала, отличный от традиционных формальных тренингов, поможет заинтересовать работников и донесет ценную информацию в максимально легкой манере».

В настоящее время игра доступна только корпоративным заказчикам, готовы версии для Android- и iOS-устройств. Бесплатная демоверсия доступна в AppStore и Google Play.

Больше информации можно найти здесь: https://media.kaspersky.com/ru/business-security/enterprise/kaspersky_disconnected_datasheet.pdf

* Опрос «Информационная безопасность бизнеса» проведён «Лабораторией Касперского» в мае-июне 2021 года. В нём приняли участие 4 303 специалиста из компании с более чем 50 сотрудниками из 31 стран.