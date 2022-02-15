«Индустрия 4.0»: Red Hat и Intel запускают серию вебинаров по цифровизации предприятий

Одной из задач Четвертой промышленной революции является интеграция в единую систему разнообразных технологий для улучшения операционных показателей предприятий (повышения эффективности, снижения углеродного следа, и т.д.) и создания новых видов бизнеса.

Благодаря объединению решений Intel с технологиями открытого гибридного облака Red Hat, производители решений АСУ ТП, поставщики оборудования, разработчики ПО и системные интеграторы получают возможность предложить заказчикам эффективные решения, охватывающие все аспекты: от управления производственными процессами в режиме реального времени и систем искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО) до всестороннего управления ИТ-технологиями.

О чем будут говорить на вебинаре

Объединяя технологии открытого гибридного облака Red Hat и решения Intel, компании предлагают инновации для Индустрии 4.0. На вебинаре расскажем, как успешно совершить Четвертую промышленную революцию на вашем предприятии и какие технологии вам в этом помогут.

Кремниевый фундамент Индустрии 4.0 – современные платформы Intel для edge и дата-центров. От машинного зрения до конфиденциальных вычислений, от небольших устройств Intel NUC до мощных серверов и FPGA. Наборы программных инструментов Intel OneAPI .

Edge-вычисления в малом форм-факторе. Комбинируя контейнерную платформу Red Hat OpenShift с широким спектром качественных, надежных и простых в использовании малогабаритных устройств семейства Intel NUC, можно совершить качественный скачок в масштабируемости решений класса “Индустрия 4.0”.

Дискуссия с участниками, вопросы и ответы

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