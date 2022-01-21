Yamaha EMF: мощный электроскутер со сменным аккумулятором

Yamaha Motor, японский производитель мототехники, представил электрический скутер EMF для городских поездок. Новинка выделяется футуристичным дизайном, кроме того, модель интересна возможностью быстрой замены элементов питания на специальных станциях.

Yamaha EMF оснащается электродвигателем мощностью 7,6 кВт (10,3 л.с.) с максимальным крутящим моментом 26 Нм. По заверению производителя, скутер может разогнаться с 0 до 50 км/ч за 3,5 сек. Максимальная скорость пока не раскрывается. За торможение отвечает четырехпоршневая гидравлическая система.

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Особенностью новинки стала аккумуляторная система Gogoro, предусматривающая возможность быстрой замены батареи на общественных станциях GoStations при ее разрядке. К примеру, на территории Тайваня уже сейчас представлено более 2000 таких станций.

В скутере предусмотрен отдел для хранения вещей, который расположен между ногами водителя. Также в наличии есть подстаканник. Yamaha EMF будет предлагаться в трех цветовых решениях. Дополнительные технические характеристики электроскутера, а также цену и дату начала продаж производитель пока не раскрывает.