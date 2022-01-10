XR-гарнитура от Apple не станет частью метавселенной
Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщил, что компания Apple отказалась от концепции метавселенной для своей гарнитуры смешанной реальности (XR).
Концепция метавселенной подразумевает постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Гурман утверждает, что основное внимание будет уделяться трем функциям: игры, потребление медиаконтента и непродолжительное общение. Гарнитура не станет «гаджетом на весь день».
Если эта информация верная, то подход Apple к смешанной реальности будет сильно отличаться от подхода ее конкурента Meta. Стратегия Apple может окупиться, если метавселенная столкнется с трудностями, нарушив планы Meta и подорвав интерес пользователей к виртуальным мирам. Но если Meta добьется успеха в этом направлении, Apple может оказаться в числе проигравших.
Согласно предположениям, гарнитура получит дисплеи с разрешением 8K и более дюжины камер слежения. Цена составит около 3000 долларов. Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) полагает, что гарнитура будет использовать дисплеи 4K и шесть-восемь камер, то есть будет более доступной.
Ожидается, что XR-гарнитуру представят в конце 2022 года, а продажи начнутся в 2023 году.