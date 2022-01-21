Xiaomi выпустила универсальные флешки для ПК и смартфонов

Компания Xiaomi представила универсальный флеш-накопитель. Компактная модель, получившая название U-Disk Flash Drive, оснащена сразу двумя разъемами — USB-C и USB-A. Благодаря этому новинка совместима как с компьютерами, так и с мобильными устройствами. Корпус флешки изготовлен из цинкового сплава и защищен от попадания внутрь пыли и влаги.

На выбор пользователям предлагается два накопителя: на 64 Gb и на 128 Gb. Накопители поддерживают стандарт USB 3.2 Gen 1, а максимальная скорость чтения составляет 150 МБ/с. USB-накопитель совместим с ПК и ноутбуками под управлением Windows 7, 8, 10 и 11, macOS версии 10.6 и со смартфонами и планшетами на Android версии не ниже 4.4.

Цена накопителя с 64 Gb памяти составляет 16 долларов, а версия на 128 Gb обойдется покупателям в 27 долларов. Обе модели уже поступили в продажу на торговых площадках Xiaomi Youpin и Xiaomi Home.