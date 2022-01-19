Xiaomi представила графический планшет с экраном на 13.5″ за 55 долларов

Компания Xiaomi представила в Китае новый графический планшет MiJia LCD Small Blackboard Storage Edition. Устройство является преемником модели MIJIA LCD Small Blackboard (также известная как MIJIA LCD Writing Tablet), которая была выпущена в 2019 году.

Планшет получил дисплей с 13,5-дюймовым LCD-экраном. Дисплей выполнен по технологии электромагнитной индукции и распознает 2048 степеней нажатия.

Новая версия хранилища, в отличие от предыдущей модели, где пользователи не могут сохранять то, что написано или нарисовано на экране, поставляется с флеш-памятью на 121 Mb. Этого хватит чтобы хранить до 400 страниц. Также планшет можно подключить к смартфону по Bluetooth 5.0 и сохранять рисунки в облачном хранилище Xiaomi.

Встроенная батарея имеет емкость 1000 мАч. По заявлению компании, автономность составляет 7 дней. Заряжается гаджет через порт USB-C за 1,5 часа. В комплекте с планшетом идет электромагнитный стилус, который не требует подзарядки. Ход пера составляет всего 0,7 мм, что сравнимо по ощущениям с использованием традиционной ручки.

Цена устройства составляет 55 долларов. Планшет уже поступил в продажу в Китае.