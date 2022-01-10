Xiaomi планирует продать суббренд Black Shark компании Tencent

Компания Xiaomi планирует продать суббренд Black Shark, под которым выпускаются относительно популярные игровые смартфоны.

Приобрести Black Shark Technology, компанию по производству игровых мобильных смартфонов, хочет китайская Tencent. После приобретения Black Shark Technology будет интегрирована в Tencent Group Platform and Content Business Group. (PCG) во главе с Жэнь Юйсинь.

Отметим, что компания Tencent занимается созданием цифрового развлекательного контента и игр. Кроме того, ей принадлежат приложение WeChat и крупнейшая в Поднебесной социальная сеть Qzone.

Tencent принимала участие в создании игрового смартфона Black Shark 3, который получил соответствующий логотип. После покупки Black Shark компания может полностью отказаться от выпуска геймерских смартфонов. Под этим брендом она хочет выпускать устройства виртуальной реальности. Также акцент будет делаться на концепции метавселенной.

Источник сообщает, что решение о продаже Black Shark Technology уже одобрено высшим руководством компании Xiaomi.