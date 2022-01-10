10.01.2022

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WhatsApp запустил фильтры расширенного поиска для бизнеса

WhatsApp Business

Команда мессенджера WhatsApp начала распространение новой функции приложения WhatsApp Business для операционных систем Android и iOS.

Приложение WhatsApp Business уже предлагает дополнительные функции для бизнеса по сравнению с версией WhatsApp для обычных пользователей. Теперь к ним добавились новые поисковые фильтры.

Ранее пользователи могли получить результаты поиска по сообщениям, содержащим фотографии, видео, ссылки, GIF, аудиофайлы и/или документы. Теперь появились дополнительные параметры — можно фильтровать сообщения в зависимости от того, находится ли получатель в вашем списке контактов и было ли сообщение прочитано или нет. Пользователь может применять сразу несколько фильтров.

Когда новая функция появится в стандартном приложении WhatsApp для Android и iOS не сообщается.

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