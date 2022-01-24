WhatsApp получит двухэтапную проверку в настольном и веб-приложениях

WhatsApp внедрит двухэтапную проверку в настольное приложение и веб-версию, сообщает тематический ресурс WABetaInfo.

Так как многие люди используют WhatsApp для работы и общения, злоумышленники часто пытаются обмануть пользователей мессенджера. В связи с этим число людей, теряющих свою учетную запись или подвергающихся мошенничеству, возрастает. Добавление двухэтапной проверки поможет пользователям получить дополнительную защиту.

«При регистрации вашей учетной записи WhatsApp после ввода 6-значного кода для входа потребуется персональный PIN-код. WhatsApp хочет упростить управление двухэтапной проверкой везде, поэтому они работают над внедрением этой функции в веб-клиенте и настольном клиенте. У вас будет возможность включить или отключить двухэтапную проверку в веб-клиенте/настольном клиенте. Это очень важно, особенно когда вы теряете телефон и не помните свой PIN-код».

Пока что функция находится на ранней стадии разработки.