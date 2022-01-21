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В Windows 11 появится улучшенная функция голосового управления

Microsoft Windows 11

Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 под номером 22538 для участников программы Windows Insider на Dev-канале.

Функция голосового управления впервые была представлена в сборке 22518. Как следует из названия, с ее помощью пользователь может управлять своим компьютером с помощью голоса. В сборке 22538 эта функция получила несколько улучшений. С ее помощью пользователи смогут набирать текст голосом с высокой точностью без автокоррекции. Система будет распознавать не только слова, но и отдельные элементы виртуальной клавиатуры.

Функция основана на технологии преобразования речи в текст, но при этом умеет не только работать в режиме диктовки, но и быстро вводить отдельные символы. Для этого пользователю достаточно назвать нужную клавишу, чтобы получить конкретную букву, знак препинания или смайлик.

Когда новая функция доберется до стабильных версий ОС, пока не сообщается.

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