В Wear OS появится интерфейс для левшей

Компания Google анонсировала новую функцию операционной системы Wear OS для носимых устройств — возможность смены ориентации интерфейса. Эта опция поможет левшам, привыкшим носить smart-часы на правой руке.

Основная проблема левшей при выборе smart-часов – это неудобное для них расположение кнопок управления. Актуальный интерфейс Wear OS не предусматривает поворота картинки на 180°. Благодаря новой функции, пользователю достаточно будет перевернуть гаджет, а вместе с ним и изображение на дисплее.

В Google не объяснили, как будет работать нововведение. Предположительно, появится дополнительная настройка для переворота отображения, смены порядка кнопок и направления колесика прокрутки. Точные сроки выхода соответствующего патча пока не объявлены.

Отметим, что функция переворота дисплея есть в Apple Watch, а для Wear OS есть стороннее приложение Lefty.