В пяти городах Азербайджана пройдут бесплатные IT-тренинги

По инициативе Министерства цифрового развития и транспорта в регионах продолжаются бесплатные тренинги по информационным технологиям. Участие в тренинге «IТ-техник», организованном в регионах с целью повышения знаний и навыков молодежи в этой области, будет осуществляться на основе стипендиальной программы.

Тренинги будут проводиться Центром применения и обучения ИКТ (İKT LAB) в учебных центрах, расположенных в Загатале, Мингячевире, Шамахе, Гяндже и Шеки. Люди из других регионов смогут присоединиться к занятиям онлайн. Тренинги, которые начнутся в феврале, продлятся 3 месяца.

Участникам, успешно завершившим курсы, будут вручены сертификаты Центра применения и обучения ИКТ Министерства цифрового развития и транспорта. Для участия в тренингах необходимо зарегистрироваться до 30 января по этой ссылке.

Тренинги организованы Центром применения и обучения ИКТ при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, ЮНЕСКО, Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, партнерстве ООО «Азтелеком» в рамках проекта «Молодые IТ-профессионалы».