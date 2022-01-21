В Instagram разрешили делать ремиксы для всех форматов видео

Команда разработчиков Instagram, входящая в состав Meta, запустила новые инструменты. Теперь можно создавать напоминания о предстоящих прямых эфирах и записывать Remix для всех форматов видео.

Как и в Remix для Reels, пользователи получают доступ к различным творческим инструментам для ремиксов других видео, включая «коллаборации», голос за кадром, эффекты и аудиоинструменты. Есть только одно ограничение — для видео, опубликованных в Instagram до обновления, функция Remix доступна не будет.

Как использовать Remix:

Выберите общедоступное видео в Instagram;

Нажмите на меню (три точки) в правом верхнем углу;

Выберите «Сделать Remix»;

Запишите свой ответ или загрузите его из галереи.

Ремикс видео из Instagram будет виден везде, где пользователь делится Reels. Помимо этого, разработчики социальной сети позволили пользователям выделять в своих профилях тему, дату и время запланированного прямого эфира. На данное время в профилях отображается только тот запланированный прямой эфир, который находится ближе всего по времени к трансляции.