В Instagram появились цифровые аватары

В Instagram появились настраиваемые аватары — это аналог Memoji для метавселенной Meta (бывшая Facebook). Аватары призваны продублировать личность владельца, включая его одежду и аксессуары. С их помощью пользователь в будущем сможет общаться в виртуальной реальности. Пока предлагается применять их только в виде стикеров.

Чтобы создать персонализированный аватар, нужно зайти в «Настройки» -> «Аккаунт» -> «Аватары». Если опция «Аватар» не доступна, то следует обновить приложение Instagram до последней версии. После этого появится выбор цвета кожи, глаз и волос персонажа, подбор прически, одежды, пирсинга и другое. После сохранения аватара его можно будет использовать в виде стикера в Instagram stories.