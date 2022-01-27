27.01.2022

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В Epic Games Store началась раздача Daemon X Machina и распродажа в честь лунного Нового года

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно Daemon X Machina. Игру можно забрать до 27 января.

Daemon X Machina – это фантастический экшен о войне человечества с разумными роботами Бессмертными. Люди в боях используют огромные экзоскелеты.

На следующей неделе бесплатной игрой в EGS станет платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Это увлекательное приключение, в котором игрокам предстоит помешать Капиталу-Б использовать устройство коллективного разума для порабощения пчелиного королевства.

Кроме того, в Epic Games Store началась распродажа по случаю лунного Нового года. Скидки на ней достигают 75% и будут действовать до 10 февраля. Игроки, которые подпишутся на новостную рассылку EGS, получат купон с дополнительной скидкой, который можно использовать до 27 февраля.

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