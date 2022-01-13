В бета-версии Windows 11 появились новые всплывающие окна регулировки громкости и яркости

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview в канале Dev под номером 22533, которая приносит с собой ряд нововведений.

Наиболее заметное изменение — новый дизайн всплывающих окон с регулировкой громкости и яркости и оповещений о включении/выключении камеры и режима полета. Теперь окна соответствуют общему стилю программной платформы. Последний раз дизайн всплывающих окон менялся в 2012 году в Windows 8. Сменилось и расположение — из верхнего левого угла индикаторы переехали в нижнюю часть экрана.

«Новые всплывающие окна будут появляться, когда вы нажимаете клавиши регулировки громкости или яркости на своем ноутбуке, и будут учитывать светлый/темный режим, чтобы обеспечить более согласованную работу с Windows», — отметила руководительница Microsoft Windows Insider Аманда Ланговски.

Кроме того, пользователи новой сборки Windows 11 смогут искать инструмент «Голосовое управление» с помощью поиска. Теперь его можно закрепить на панели задач или в меню «Пуск». В контекстном меню появился пункт «Установленные приложения» вместо «Приложения и возможности». Приложение «Часы» теперь может быть удалено из системы, если в этом есть необходимость.

Разработчики также внесли множество исправлений, направленных на повышение стабильности работы ОС.