В 2021 году выручка Intel составила 74,7 млрд. долларов

Компания Intel объявила о самой высокой квартальной и годовой выручке за всю свою историю — в 2021 году она заработала 74,7 млрд. долларов.

Наибольший финансовый рост показали подразделения IoT (+36%) и серверов (+20%), а доходы от клиентского сегмента сократились на 7%.

Чистая прибыль при этом снизилась на 21% в квартальном исчислении и на 5% в годовом — до 4,6 млрд. долларов и 19,9 млрд. долларов соответственно. Гендиректор компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) отметил, что на показатели вновь повлияла нехватка комплектующих. Среди дефицитных компонентов Intel в том числе называет контроллеры питания, которые используются в модулях оперативной памяти DDR5, совместимой с процессорами Core 12-го поколения.