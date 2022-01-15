В 2021 году продажи автомобилей VW оказались худшими за 10 лет, а поставки BMW – рекордными

Немецкий концерн Volkswagen Group (VW) сообщил, что в 2021 году зафиксирован самый низкий показатель продаж за последние десять лет. В течение года автопроизводитель отгрузил всего 8,9 млн. автомобилей. При этом продажи под маркой Volkswagen сократились на 8,1%. Наибольший спад продаж наблюдается в Китае — 14,8 %, хотя продажи электромобилей в Поднебесной выросли в четыре раза.

Директор по продажам и маркетингу VW Клаус Целлмер (Klaus Zellmer) называет такие результаты удовлетворительными в текущих условиях. Автопроизводитель заявляет, что низкие показатели продаж связаны с трудностями в цепочке поставок, включая дефицит полупроводниковых компонентов, которые, как ожидается, не будут разрешены до конца первого полугодия 2022 года.

Для другого немецкого автопроизводителя, BMW, год оказался успешным: было продано 2,21 млн. авто, что является рекордом. Годовой рост составляет 9,1%. Эти показатели свидетельствуют о том, что компания сумела адаптироваться к текущим трудностям в цепочке поставок чипов и других компонентов.

Концерн Daimler сообщил, что продажи автомобилей Mercedes-Benz в 2021 году упали на 5%. Вследствие этого компания впервые за пять лет уступила лидирующую позицию BMW, как ведущему немецкому производителю автомобилей премиум-класса. Продажи Mercedes-Benz в Европе упали на 11,2%, тогда как продажи BMW выросли на 3,9%.

Для трех немецких автопроизводителей сильным рынком стала Северная Америка. Продажи Mercedes-Benz в США выросли на 0,4%, BMW — на 19,5%, а VW продемонстрировала рост на 13%.