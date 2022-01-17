Уязвимость в Safari может привести к утечке истории браузера и информации об аккаунте Google

Эксперты компании FingerprintJS обнаружили серьезную уязвимость в фирменном браузере Apple. Она позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации — истории браузера и к некоторым данным учетной записи Google.

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Уязвимость есть в Safari 15 на всех поддерживаемых платформах и даже в сторонних браузерах, работающих в iOS 15 и iPadOS 15, поскольку связана с фреймворком IndexedDB, который используется во многих браузерах для хранения данных. Он настроен таким образом, что открытые в приложении сайты могут «видеть» имена баз данных для любого домена. Например, если пользователь посещал Amazon или Netflix, то можно предположить, что он зарегистрирован на этих ресурсах. Для сервисов Google сохраняется еще и номер Google ID, который также может оказаться в распоряжении хакеров.

Сообщается, что уязвимость работает даже в режиме приватного просмотра и актуальна как для десктопной, так и для мобильной версии приложения.

По словам источника, впервые о проблеме стало известно еще 28 ноября, но компания Apple пока не выпустила патч для ее устранения.