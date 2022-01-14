TSMC отчиталась за четвертый квартал 2021 года и поделилась инвестиционными планами

Крупнейший в мире поставщик чипов TSMC отчитался за четвертый квартал 2021 года и поделился инвестиционными планами. Это квартал оказался для компании рекордным. Чистая прибыль составила 6,01 млрд. долларов, в годовом выражении рост на 16,4%. Выручка составила 15,7 млрд. долларов, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Ровно половину выручки компании приносит выпуск продукции по нормам 7 и 5 нм. Четверть всей выручки приходится на 16-нанометровые и 28-нанометровые техпроцессы. Оставшуюся четверть обеспечивают суммарно все остальные техпроцессы.

Основные средства продолжают идти от производства микросхем для смартфонов и высокопроизводительных систем (HPC), куда входят все виды процессоров — от графических NVIDIA до Apple M1.

Рост в сегменте чипов для смартфонов составил всего 8%. Рост в сегменте IoT составил 21%, в сегменте HPC — 34%, а наибольший рост 51% зафиксирован в сегменте микросхем для автомобильной электроники.

Компания объявила, что в 2022 году собирается увеличить капиталовложения до 40-44 млрд. долларов — это почти в полтора раза больше, чем 30 млрд, потраченные в 2021 году. Для сравнения, расходы Intel и Samsung, пока не превышают 25 млрд. долларов.

80% от заявленной суммы TSMC выделит на техпроцессы 7-нм, 5-нм, 3-нм и 2-нм, 10% — на технологии монтажа и упаковки вроде CoWoS, SoIC и InFO, а оставшиеся 10% — на датчики изображения CMOS и радиочастотные RF.