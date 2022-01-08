TP-Link показал роутер, автоматически регулирующий положение антенн для обеспечения наилучшего сигнала Wi-Fi

На выставке CES 2022 компания TP-Link показала прототип роутера Archer AXE200 Omni с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E. Главной особенностью устройства стала встроенная система приводов, которые автоматически регулируют положение антенн для достижения максимальной производительности.

Маршрутизатор оснащен четырьмя моторизированными антеннами, которые автоматически наклоняются и поворачиваются, для того, чтобы найти и обеспечить наилучший сигнал для пользователей.

Устройство работает в трех частотных диапазонах (2,4, 5 и 6 GHz), обеспечивая высокую пропускную способность: до 4,8 Гбит/с в актуальных полосах, и до 1148 Мбит/с при использовании диапазона 2,4 GHz. Совместимость со стандартом Wi-Fi 6E позволяет маршрутизатору использовать диапазон 6 GHz для приложений с низкой задержкой, таких как мобильные игры в дополненной и виртуальной реальности, а также потоковое видео разрешением 8К. На корпусе новинки предусмотрен 10-гигабитный WAN-порт и дополнительный LAN с поддержкой скорости соединения до 2,5 Гбит/с.

Представители TP-Link отметили, что гаджет пока находится в стадии тестирования прототипа, поэтому сроки его выхода на рынок еще не определены.

Компания также представила новую серийную модель под названием TP-Link XDR6020 с восемью антеннами, четырьмя гигабитными Ethernet-портами и поддержкой WPA3, а также специальной технологии формирования луча. Для управления роутером используется фирменное мобильное приложение. Стоимость устройства составит 83 доллара, дата начала продаж будет объявлена позднее.