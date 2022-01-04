Toyota создаст собственную операционную систему для своих автомобилей

Компания Toyota Motor планирует к 2025 году разработать собственную программную платформу для автомобилей.

Кодовое имя операционной системы – Arene. ОС будет ориентирована не только на информационно-развлекательные функции. Она будет способна справляться с задачами любой сложности — от выполнения базовых функций до поддержки автономного вождения. Arene будет контролировать рулевое управление, тормозную систему, управлять системами безопасности, а также оценивать информацию о местоположении и трафике.

Подробностей пока мало. Известно, что к 2025 году компания намерена начать применение ОС Arene в собственных новых автомобилях, после чего платформу сделают доступной и для других автопроизводителей. Кроме того, Toyota рассматривает возможность модели лицензирования, чтобы зарабатывать в том числе на продаже ОС другим компаниям.

У автопроизводителя имеются сильные конкуренты в лице Volkswagen, General Motors и Tesla, разрабатывающие собственную операционную систему. В целом конкуренция на автомобильном рынке постепенно будет смещаться в сторону ПО и различной электроники. По оценкам американской консалтинговой компании Lux Research, электроника и программное обеспечение в 2030 году будет составлять 50% стоимости автомобилей. В 2000 году этот показатель не превышал 20%.