Tesla выпустила микрофон для караоке в электромобиле
Компания Tesla выпустила микрофон TeslaMic, который позволяет устраивать караоке прямо в салоне электромобиля.
Пока новинку можно купить только в Китае, так как именно там автомобили Tesla получили обновление с платформой Leishi KTV и опцией «Караоке».
TeslaMic автоматически подключается к системе и оснащен несколькими звуковыми режимами. Помимо этого, микрофон можно подключить не только в автомобиле, но и к другим устройствам. Девайс оснащен аккумулятором и подзаряжается от USB-интерфейса в салоне.
TeslaMic продается в упаковке по две штуки за 188 долларов. Первую партию уже раскупили, а следующая поставка ожидается в феврале.