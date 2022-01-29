Tesla выпустила микрофон для караоке в электромобиле

Компания Tesla выпустила микрофон TeslaMic, который позволяет устраивать караоке прямо в салоне электромобиля.

Пока новинку можно купить только в Китае, так как именно там автомобили Tesla получили обновление с платформой Leishi KTV и опцией «Караоке».

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TeslaMic автоматически подключается к системе и оснащен несколькими звуковыми режимами. Помимо этого, микрофон можно подключить не только в автомобиле, но и к другим устройствам. Девайс оснащен аккумулятором и подзаряжается от USB-интерфейса в салоне.

TeslaMic продается в упаковке по две штуки за 188 долларов. Первую партию уже раскупили, а следующая поставка ожидается в феврале.