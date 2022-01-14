14.01.2022

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Tesla перенесла начало производства электропикапа Cybertruck на 2023 год

Tesla Cybertruck

На сайте компании Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck. Ранее на странице сообщалось, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует. Издание The Verge отмечает, что архивная копия сайта показывает, что компания удалила дату в конце декабря 2021 года.

Tesla Cybertruck

Tesla решила перенести производство и сборку автомобиля на первый квартал 2023 года из-за конкурентов, пишет Reuters со ссылкой на источник в компании. Задержка связана с тем, что компания меняет характеристики и функции Cybertruck. Tesla хочет сделать электропикап «более привлекательным на фоне конкурентов». Издание отмечает, что свои версии электропикапов готовы представить многие автопроизводители, среди них Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.

Ожидается, что Tesla произведет ограниченное количество электропикапов в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличит объем производства.

 

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