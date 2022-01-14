Tesla перенесла начало производства электропикапа Cybertruck на 2023 год

На сайте компании Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck. Ранее на странице сообщалось, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует. Издание The Verge отмечает, что архивная копия сайта показывает, что компания удалила дату в конце декабря 2021 года.

Tesla решила перенести производство и сборку автомобиля на первый квартал 2023 года из-за конкурентов, пишет Reuters со ссылкой на источник в компании. Задержка связана с тем, что компания меняет характеристики и функции Cybertruck. Tesla хочет сделать электропикап «более привлекательным на фоне конкурентов». Издание отмечает, что свои версии электропикапов готовы представить многие автопроизводители, среди них Ford, Chevrolet, Lordstown и Rivian.

Ожидается, что Tesla произведет ограниченное количество электропикапов в первом квартале 2023 года, прежде чем увеличит объем производства.