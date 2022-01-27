Tesla отчиталась за четвертый квартал 2021 года

Компания Tesla опубликовала отчет за четвертый квартал 2021 года и за весь год целиком. Многие показатели финансового отчета превзошли ожидания аналитиков.

Выручка достигла 17,7 млрд. долларов (рост 65%), за год — 53,8 млрд. долларов (рост 71%). Компания впервые получает прибыль два года подряд с тех пор, как вышла на биржу в 2010 году. Чистая прибыль рекордная: 2,3 млрд. долларов за квартал (рост 760%) и 5,5 млрд. долларов за год (рост 665%).

Сообщается, что Tesla поставила в четвертом квартале 13109 автомобилей Model S/X и 292731 Model 3/Y. За год — 24390 и 906032 единиц соответственно. Был запланирован объем в 1 млн. машин, но цели компания не смогла достичь, хотя и увеличила отгрузку на 87% по сравнению с 2020 годом.

«2021 год стал прорывным для Tesla. Благодаря росту поставок на 87% в 2021 году, мы достигли самой высокой квартальной операционной маржи среди всех производителей комплектного оборудования, основываясь на последних доступных данных. Это доказывает, что электромобили могут быть более прибыльными, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания», отметил Илон Маск, глава Tesla.

В 2022 году важнейшей задачей Tesla является увеличение производства и поставок. Tesla заявила, что в 2022 году компания не будет начинать производство новых моделей.

«Это не имеет никакого смысла. Мы по-прежнему будем ограничены доступными деталями. Тем не менее мы собираемся провести много инженерных работ, чтобы в итоге создать эти автомобили: Cybertruck, Semi, Roadster и новый электромобиль за 25000 долларов, о котором давно ходят слухи», сказал Маск.

Кроме того, в 2022 году компания планирует запуск сервиса беспилотного такси.