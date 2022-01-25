Tesla официально выходит на рынок Турции

В 2021 году компания Tesla поставила 936 000 автомобилей по всему миру, что на 87% больше, чем в 2020 году. США и Китай остаются крупнейшими рынками для компании, хотя Турция с большим населением внесет свой вклад в поставки бренда в 2022 году. Назначив Кемаля Гечера (Kemal Geçer) своим генеральным директором в этой стране, Tesla объявила об официальном выходе на рынок электромобилей Турции, сообщает ресурс motor1.com.

Автопроизводитель электромобилей в настоящее время уже работает над сетью зарядных станций Supercharger в Турции, которая также охватывает большую часть Балкан с рядом точек быстрой зарядки в Болгарии, Сербии, Румынии и других странах региона. Однако на данный момент нет подробностей о планах продаж Tesla в Турции.

Отметим, что всего в 2021 году в Турции было продано около 4000 электромобилей. В 2020 году этот показатель составлял всего 1600 автомобилей. В настоящее время, по оценкам, в стране зарегистрировано около 7000-8000 электромобилей для общественного пользования. Ожидается, что официальный запуск Tesla в Турции еще больше повысит спрос на электромобили. Будем надеяться, что интерес Tesla к братской стране как-то отразится на ситуации с электромобилями и в Азербайджане.