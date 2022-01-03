Телевизоры Samsung 2022 года получат поддержку игровых сервисов GeForce Now и Google Stadia

В преддверии выставки CES 2022, которая стартует завтра, компания Samsung анонсировала новое поколение smart-телевизоров с панелями Micro LED и Neo QLED. Помимо улучшения качества изображения и звука, некоторые модели телевизоров получат интерфейс Samsung Gaming Hub — игровую платформу с поддержкой трех стриминговых сервисов: Nvidia GeForce Now, Google Stadia и Utomik. Samsung отмечает, что это «только начало», и в течение года новинкам также будет добавлена поддержка других сервисов.

Компания заявляет, что через Gaming Hub пользователи смогут играть в облачные и консольные игры с одним и тем же контроллером, вместо того, чтобы постоянно переключаться с одного геймпада на другой. То есть, если к телевизору подключены PlayStation или Xbox, геймпад приставки можно использовать для GeForce Now или Stadia. Пока Samsung не раскрыл список телевизоров с поддержкой облачных сервисов.

Помимо облачного гейминга, новая линейка телевизоров Samsung 2022 года будет поддерживать экосистему NFT. Приложение NFT Platform позволит пользователям находить, покупать и продавать соответствующе токены. NFT Platform будет доступна на телевизорах линеек Micro LED, Neo QLED и The Frame.