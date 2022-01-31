TEKNOFEST открывает конкурс на тему «Охрана окружающей среды и возобновляемые источники энергии»

Начался прием заявок проектов, продвигающие новые технологии в сфере защиты окружающей среды, возобновляемых источников энергии и безотходного производства в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST.

Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в настоящее время организует несколько интересных конкурсов в рамках подготовки к аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST, который впервые пройдет в Баку 26-29 мая.

Основной целью фестиваля является популяризация авиации, космонавтики, цифровой экономики и охраны окружающей среды среди молодежи, продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений подростков и молодежи посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также ознакомление широкой общественности с национальными технологиями.

Следует отметить, что регистрация на конкурс в области охраны окружающей среды уже началась.

На текущий конкурс принимаются экологически безопасные и экономически оптимальные проекты в области экологического баланса, рационального использования природных ресурсов и возобновляемых источников энергии. В этом контексте старшеклассники и молодые предприниматели могут принять участие в конкурсе, организованном в рамках TEKNOFEST, и представить новые идеи и прототипы.

Конкурс охватывает темы, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, продвижением новых технологий, совершенствованием существующих технологий, бережным использованием природных ресурсов и технологий, которые обеспечат их передачу будущим поколениям, а также будут способствовать реализации цели безотходного производства.

Участие в конкурсе доступно в 3 номинациях. Уникальность конкурса заключается в том, что старшеклассники могут представить свои инновационные инициативы и идеи на таком престижном фестивале как TEKNOFEST в категории А. По условиям конкурса команды школьников должны возглавляться консультантом в качестве ментора и совместно с консультантом представить проектное предложение. Команды категории А должны участвовать в финале со своим консультантом.

Студенты вузов категории B, обучающиеся в Азербайджане, могут представить на конкурс инновационные решения и проекты по соответствующей тематике.

Индивидуальные участники или команды, состоящие из них, могут участвовать в соревнованиях категории С.

Следует отметить, что призовой фонд конкурса для школьников (категория А) составляет I место — 4000 манатов, II место — 2000 манатов и III место — 1000 манатов.

Призовой фонд для студентов, представляющих категорию B, стартапов и индивидуальных предпринимателей категории C, составляет I место — 6000 манатов, II место — 4000 манатов, III место — 2000 манатов.

Крайний срок регистрации на конкурс — 17 февраля 2022 года. Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/ru/competitions/