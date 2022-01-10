Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I

Cisco, Lockheed Martin и Amazon установят уникальные технологии на принадлежащем NASA космическом корабле «Орион». Цель эксперимента — понять, как будущим астронавтам помогут искусственный интеллект, технологии распознавания голоса на расстоянии (far-field voice) и приложения для совместной работы.

Система Callisto будет установлена на «Орионе» в ходе подготовки к беспилотному полету, во время которого аппарат облетит Луну и вернется на Землю (миссия Artemis I). Задача Callisto — протестировать и продемонстрировать возможности Amazon Alexa и системы для совместной и гибридной работы Cisco Webex с точки зрения голосовой и видеосвязи и совместной работы с виртуальными досками (whiteboarding). Разработкой и интеграцией системы руководит компания Lockheed Martin, построившая «Орион» по заказу NASA.

«Callisto продемонстрирует первую технологию такого рода, которая в будущем сможет придать астронавтам больше уверенности в собственных силах при исследованиях дальнего космоса, — сказала Лиса Каллахан (Lisa Callahan), вице-президент и генеральный менеджер коммерческого подразделения гражданской программы Lockheed Martin. — Callisto является ярким примером того, как применение на «Орионе» коммерческих технологий новых партнеров облегчит выполнение будущих полетов в дальний космос».

Система Callisto названа в честь любимой спутницы Артемиды (Artemis), греческой богини охоты. Callisto включает специализированное программное и аппаратное обеспечение, разработанное инженерами Lockheed Martin, Amazon и Cisco, а также инновационную технологию, которая позволяет голосовому помощнику Alexa работать без подключения к интернету, а приложению Webex — функционировать на планшете, используя сеть NASA Deep Space Network.

«К созданию Alexa нас подтолкнул компьютер из сериала Star Trek, и это совершенно потрясающе — увидеть, как наша концепция окружающего интеллекта оживает на борту “Ориона”, — сказал Аарон Робинсон (Aaron Rubenson), вице-президент Amazon Alexa. — Мы рады сотрудничать с Lockheed Martin, раздвигая границы возможного для голосовых и ИИ-технологий. Мы надеемся, что участие Alexa в этой миссии послужит источником вдохновения для новых поколений ученых, астронавтов и инженеров, которые будут формировать следующую эру космических исследований».

Так как миссия Artemis I будет выполняться в автоматическом режиме, партнеры по системе Callisto вместе с NASA смоделировали в Космическом центре им. Линдона Джонсона в Хьюстоне виртуальную кабину космического корабля, чтобы операторы могли взаимодействовать с Callisto из Центра управления полетами. Такое удаленное общение позволит протестировать технологии голосового и видеовзаимодействия и продемонстрирует, как они повышают эффективность работы и информированность астронавтов в полете. Технологии обеспечивают доступ к данным телеметрии и полетного статуса, а также возможность контролировать подключенные устройства на борту «Ориона». В ходе выполнения миссии Artemis I видео- и аудиозаписи взаимодействия будут передаваться в ЦУП для дальнейшего инженерного анализа работы бортовых систем.

«Будущее цифровой трансформации заключается в максимальном раскрытии человеческого потенциала, где бы ни оказался человек, в том числе в космосе, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Webex в системе Callisto делает возможными в глубоком космосе безграничную видеосвязь и совместную работу, помогая при этом снабдить будущие поколения иммерсивной и инклюзивной технологией. Это первое решение такого рода, которое однажды заработает и в пилотируемых полетах, обеспечивая непосредственное общение экипажа с Центром управления и со своими близкими».

Демонстрационная технология Callisto предусматривает возможность виртуального участия студентов, членов семей, энтузиастов космических полетов и широкой публики в миссии Artemis I. Для этого будет достаточно включить устройство, оснащенное помощником Alexa, и сказать: «Алекса, полетели на Луну». При этом функционал совместной работы Webex предложит образовательные программы в области естественных наук, инженерно-технических дисциплин и математики, а также варианты удаленного обучения.

Старт миссии Artemis I намечен на начало 2022 г., запуск будет произведен с космодрома Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида). Путешествие к Луне и обратно продлится несколько недель. Миссия Artemis I заложит фундамент для дальнейших пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос. Она является частью космической программы NASA, предусматривающей высадку на Луну первой женщины и первого человека не белой расы.

Подробности технологической демонстрационной системе Callisto на сайте: http://www.lockheedmartin.com/callisto.