Subaru представила концепт гоночного электромобиля STI E-RA на двигателях Yamaha мощностью 1073 л.с.

Компания Subaru представила на Токийском автосалоне концепт электрического гиперкара STI E-RA. Автомобиль предназначен исключительно для трека.

Длина Subaru STI E-RA составляет 5010 мм, колесная база – 2690 мм. Вес – 1690 кг. Автомобиль полноприводный, на каждое колесо отводится по электромотору производства Yamaha. Суммарная мощность составляет 800 кВт (1073 л.с.).

Кузов концепта выполнен из композитных материалов, его форма оптимизирована с точки зрения увеличения прижимной силы. Тяговая батарея имеет емкость всего 60 кВт‧ч (для уменьшения массы авто). Больше никаких подробностей нет.

Компания подчеркивает, что создала STI E-RA ради совершенствования технологий и улучшения показателей в автоспорте. На данный момент рекорд дорожных машин на знаменитой трассе Нюрбургринга установлен Porsche 911 GT2 RS: 6 мин. и 43,3 сек. Тестирование STI E-RA начнется в конце этого года, а в 2023 году Subaru хочет обновить рекорд, до 6 мин. 40 сек.