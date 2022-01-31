Strategy Analytics: Microsoft впервые вошел в пятерку ведущих поставщиков планшетов
Аналитическая компания Strategy Analytics опубликовала отчет по мировому рынку планшетных компьютеров по итогам четвертого квартала 2021 года. Глобальные поставки планшетных компьютеров за отчетный период сократились на 25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за квартал было отгружено 46,7 млн. планшетов.
По мнению аналитиков Strategy Analytics, резкое падение поставок планшетов в четвертом квартале 2021 года объясняется глобальным дефицитом электронных компонентов. В условиях нехватки чипов многие производители перераспределяли мощности в пользу ноутбуков.
В рейтинге крупнейших игроков произошли изменения. Лидером рынка по итогам квартала является компания Apple с долей 31% и 14,6 млн. отгруженных гаджетов. За год поставки iPad сократились на 21%. Занимающая второе место с долей рынка 16% компания Samsung сократила поставки в годовом выражении на 28%, до 7,3 млн. штук. На третьем месте находится Amazon с 12%. Компания в течение квартала продала 5,8 млн. планшетов, что на 13% меньше, чем в четвертом квартале 2020 года.
Четвертое место занимает Lenovo, которая отгрузила в течение квартала 4,6 млн. планшетов. Поставки упали на 17%, доля рынка равна 10%. В первую пятерку впервые попала компания Microsoft с линейкой Surface. Она реализовала 1,9 млн. устройств, всего на 1% меньше, чем год назад. Доля рынка – 4%.